◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）ソフトバンク・野村勇内野手が「６番・遊撃」で先発し、２―２の延長１１回に右越えへの勝ち越しソロを放った。日本シリーズ通算８００号となった。先頭で、カウント２―２から阪神・村上が５球目に投げた外角球を一閃（いっせん）。「打ったのは真っ直ぐです。もう必死に食らいついていくことだけでした。食らいついていけた結果がホームランと最