◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）延長１０回から登板したセ・リーグ３冠右腕・阪神の村上頌樹投手が勝ち越しソロを被弾した。２―２の延長１１回。先頭の野村勇に、１４８キロの外角直球を右翼席下段に運ばれた。日本シリーズ通算８００号で重い１点を献上した。村上は、延長１０回から登板。２死一、二塁としたが、栗原を左飛に打ち取り、ピンチをしのいでいた。