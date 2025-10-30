テレビ朝日ドラマ「緊急取調室」（木曜後9・00）の公式X（旧ツイッター）が30日に更新され、この日予定されていた第3話の放送が延期になったことが発表された。「お知らせ」として「今夜の#緊急取調室第3話は日本シリーズ第5戦延長につき、11月6日（木）よる9時から放送いたします」と報告。試合中には実況アナウンサーもその旨を伝え、画面上でもテロップが流された。スポーツ中継後のドラマでは、時間を繰り下げての放送や