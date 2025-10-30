高市総理は韓国の李在明大統領と初の首脳会談を行い、両首脳は日韓関係を未来志向で発展させることで一致しました。高市総理「日韓は互いに重要な隣国でございます。シャトル外交、これをしっかり活用しまして、私と大統領の間でしっかりと意思疎通をしていきたいと思います」首脳会談はおよそ40分間行われ、地域情勢などをめぐり、意見を交わしました。会談後、高市総理は安全保障をめぐり、「日韓、日韓米の連携をきちんとしてい