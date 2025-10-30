警視庁などによりますと、30日午後5時ごろ、東京・江東区の首都高速道路の東雲ジャンクション付近で「乗用車2台とトラックの事故」と通報がありました。トラックや乗用車、合わせて8台が絡む事故があり、トラックを運転していた50代の男性がその後、死亡しました。ほかにもケガ人が複数いるということで、警視庁が詳しい状況を調べています。