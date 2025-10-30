Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの郄橋海人が３０日、都内で行われた映画「おーい、応為」（長澤まさみ主演、大森立嗣監督）の公開御礼舞台あいさつに永瀬正敏らと登壇した。浮世絵師の葛飾北斎と娘の葛飾応為の２０余年を描いた物語。北斎の弟子で応為と友情を交わす弟子の善次郎を演じた郄橋は「長澤さん、永瀬さんのお芝居を近くで見させていただいて、歩んできた人生や人間性が役の裏に見えた時、人間味を感じて素敵な