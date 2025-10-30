２０２２年北京冬季パラリンピックアルペンスキー女子座位で３つの金メダルに輝いた村岡桃佳（トヨタ自動車）は３０日、都内で取材に応じた。陸上で６位に入った２１年東京夏季パラも含めると５度目となる２６年３月のミラノ・コルティナパラリンピックへ、２８歳のエースは「ミラノ大会は３度目の金メダルを目指す。大会を重ねるごとにパラリンピックという大会の重さを感じている。冬季では４度目。今回も責任、覚悟、プライド