３０日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は、第２４回が放送された。英語教師として招かれたはずのヘブン（トミー・バストウ）だったが、なぜか学校の話を聞きたがらない。世話役の錦織（吉沢亮）が来ると、宿の裏口から遊郭へと逃亡。トキ（高石あかり）は、遊郭に近づきたくない錦織を「１人では行きにくいでしょうから」と気遣い、２人でヘブン探しをする。気になるのは、まったく姿を見せる気配がない錦織の妻。東京編