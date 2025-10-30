あることがきっかけで姉妹や兄弟間がぎこちなくなってしまうこともありますよね。この記事では、姉に妊娠報告したら連絡が途絶えてしまったという投稿を紹介します。40代のころ、第2子の不妊治療するも授かれなかったという投稿者さんの姉。今回第2子を授かった投稿者さんは、姉に報告しますが…。 姉との連絡が途絶えた… 姉に妊娠報告をLINEでしたのですがそれまで頻繁に連絡来てたのにそれからばったり来なくなりました