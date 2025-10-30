家族が集う運動会──。子どもの成長を一緒に見守る、温かな一日になるはずだった。けれど、義姉の参加に、沙耶の胸の奥ではざらつく感情が渦を巻いた。無邪気な娘の笑顔、みんなの歓声。その中心にいるのは、母であるはずの沙耶ではなく、義姉だった。「私じゃなくてもいいの？」そう思ってしまった自分が情けなくて、笑うことさえ苦しかった──。『弟の子を独占する義姉』をごらんください。 お食い初めや七五三など、節目ご