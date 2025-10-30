老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は年間100万円の年金をもらいながら、年収90万円のパートで働く場合、夫の健康保険の扶養でいられるかについてです。Q：来年から年金を受給予定。パート収入とあわせ