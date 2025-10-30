東京都港区は「令和7年度年末保育」を実施すると10月29日に発表。年末も仕事で忙しい保護者のために、安心して子どもを預けられる制度です。概要を早速見ていきましょう。年末保育の実施内容「令和7年度年末保育」とは、12月29、30日の2日間、就労などで家庭での保育が難しい場合に、区立保育園が子どもを預かる制度です。対象は、区内在住または区内の認可保育園等に通う月齢4カ月以上の園児で、保育の必要性が認定されている人。