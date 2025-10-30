来年のミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックで活躍が期待されるトヨタ自動車所属の選手たちが３０日、東京都内で取材に応じ、今季に向けた決意を語った。フリースタイルスキー男子モーグルで北京五輪銅メダルの堀島行真は「北京での反省点を生かしながら取り組めているので、今回は楽しみな五輪」と意欲十分。「２８歳で金メダルを目指せるチャンスをしっかり生かしたい」と力を込めた。パラアルペンスキー女子の代表に内