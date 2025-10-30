トヨタ自動車は「ヴォクシー」や「ヴェルファイヤ」などおよそ128万台のリコールを国土交通省に届け出ました。国交省によりますと、リコールの対象となるのは2021年9月から今年9月までに製造されたトヨタの「ヴォクシー」や「ヴェルファイヤ」など42車種およそ128万台です。車両の周囲を映して駐車などを支援する「パノラミックビューモニター」に不具合が見つかったということです。映像がずれたり、一時的に映らなくなったりする