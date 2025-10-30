毎年心待ちにしている方も多い、シスレーのホリデーコレクションが2025年11月1日（土）より数量限定で登場します。人気の美容乳液「エコロジカル コムパウンド アドバンスト」を中心にした限定コフレをはじめ、香り豊かなキャンドルや限定デザインのフレグランスまで、特別感あふれるラインアップ。アーティスト、ルーク・エドワード・ホールによる遊び心あるデザインも見逃せません。 人気