俳優の舘ひろしさん（75）が主演する映画『港のひかり』（11月14日公開予定）の東京プレミアイベントが29日、東京・渋谷で開催され、出演者の眞栄田郷敦さん（25）、尾上眞秀さん（13）、椎名桔平さん（61）、MEGUMIさん（44）、そして藤井道人監督が出席。撮影を振り返りました。映画は、北陸の港町を舞台に任侠の過去を捨てて生きる主人公・三浦と、両親を事故で失った盲目の少年・幸太のかけがえのない友情を描いた物語です。イ