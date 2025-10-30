雲南省中医学病院にこのほど、ヘルシーな食品やドリンクを販売するスペース「雲淬」がオープンした。中国新聞網が伝えた。同スペースは、バランスの取れた食事をとることで、病気の予防や治療につなげるという考え方である「薬食同源」をコンセプトとして、生薬のニッケイ入りのカフェラテやサンシチニンジン入りのアメリカーノといったドリンクのほか、パンなども販売しており、人気を集めている。（提供/人民網日本語版・編集/KN