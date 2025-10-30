アジア太平洋経済協力（APEC）は10月30日、最新の「APEC地域動向分析」報告書を発表しました。報告によると、2025年のAPEC域内経済成長率は貿易活動の回復力の強まりやハイテク製品需要の高まりを背景に3．1％に達する見通しで、前回予測の3．0％をわずかに上回るとしています。なお、2026年は成長ペースがやや鈍化し、2．9％に減速すると予測しています。（提供/CRI）