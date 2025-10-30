森 大翔が、6月6日に開催したワンマンライブ『A day of YAMATO 69/25』の模様を11月2日21よりオフィシャルYouTubeチャンネルで全編一挙配信する。 （参考：布袋寅泰×Char、GLAY TAKURO×B’z 松本孝弘……ファン垂涎、ギタリスト同士の熱いコラボ） 今回配信されるのは、アンコールを含む全17曲を収録したライブ映像。序盤から会場の熱気を高める演出に始まり、中盤ではアコースティック編成によるしっとりした