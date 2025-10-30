◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンクが8回、同点に追いついた。2点を追う8回1死一塁。レギュラーシーズンとポストシーズンを合わせて56試合連続無失点中だった阪神石井大智から左翼ポール際へ同点2ランを放った。8回1死一塁、同点2ランの柳田を出迎える小久保監督（左）（撮影・柿森英典）その後、柳町達の三塁打などで2死一、三塁と勝ち越しのチャンスをつくり、打席には栗原