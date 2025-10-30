北海道江別市の道道で、８２歳の女性が軽乗用車にはねられ死亡する事故があり、警察は５８歳の女を過失運転致傷の疑いで逮捕しました。事故があったのは江別市野幌若葉町の道道です。１０月３０日午前９時半ごろ、南幌町の段坂松代さん８２歳が信号機のない横断歩道をわたっていたところ、右から来た軽乗用車にはねられました。段坂さんは搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、軽乗用車を運転していた北広島市の森江利香容