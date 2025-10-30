アイシンが披露した、左右に開く大開口の電動スライドドア＝30日午後、東京都江東区の東京ビッグサイトトヨタ自動車系部品メーカーが30日開幕したジャパンモビリティショーで、未来の乗り物に採用を目指す技術をPRしている。アイシンは、トヨタが販売していたスポーツタイプ多目的車（SUV）「ハイラックスサーフ」に搭載する形で左右に開く大開口の電動スライドドアを披露。人工知能（AI）を活用したサービスも紹介した。トヨ