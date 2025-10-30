保険金名目で現金をだまし取ったとして、警視庁は３０日、いずれも職業不詳の住吉会系暴力団幹部の男（４４）（東京都世田谷区）、同組員の男（３５）（台東区）両容疑者を詐欺容疑で逮捕したと発表した。不動産仲介業者の男（別の詐欺未遂ほう助罪で公判中）に業者用のサイトから内見の予約をさせた空き部屋で、詐欺の被害金を繰り返し受け取っていたとみている。発表によると、２人は男らと共謀して昨年７月、「セキュリティ