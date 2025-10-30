プロ野球福岡ソフトバンクホークスから育成1位指名を受けた関根学園高校の池田栞太選手のもとを球団のスカウトが挨拶に訪れました。池田選手は「泥臭くやっていく」とプロへの決意を語りました。 10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議で、ソフトバンクから育成1位指名を受けた関根学園の池田栞太選手。強肩強打のキャッチャーとして今年夏の新潟大会ではチームを準優勝に導きました。【関根学園池田栞太