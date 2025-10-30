news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“不信任案賛成”市議らに脅迫状田久保市長あす失職か」のニュースについてお伝えします。◇◇◇学歴詐称疑惑が指摘される静岡県・伊東市の田久保真紀市長。伊東市 田久保 真紀 市長『Q議会の方で2度目の不信任決議案の提出が議会で決まりそうだが？』『はい…』『Q粛々と受け止める？』『はいそうですねはい』29日に行われた会議で、2度目の不信任決議案を提出することが決ま