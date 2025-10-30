西武から育成ドラフト４位で指名された川和・浜岡蒼太投手（１８）が３０日、同校で指名あいさつを受けた。最速１４７キロの直球とキレのあるカットボールが武器の左腕。９月に行われた入団テストに合格し、夢への切符をつかんだ。将来の目標は「世界一の投手になること」。「近道はないと思う。地道にやることをやって達成したい」とまずは支配下登録を目指す。神奈川屈指の公立進学校に在学する頭脳派左腕。ドラフト会議で