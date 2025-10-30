女子プロレス「スターダム」の若手主体興行「ＮＥＷＢＬＯＯＤ」のタッグ王座戦（３０日、神田明神ホール）はさくらあや＆玖麗さやかが、王者組の月山和香＆ＨＡＮＡＫＯを破り新王者に輝いた。さくらはＨＡＮＡＫＯと同じ２０２３年３月のＮＥＷＢＬＯＯＤ横浜武道館大会でデビュー。今月５日の中国大会ではフューチャー王者のＨＡＮＡＫＯに敗れ悔しい思いをしたばかりだ。さくら＆玖麗では２４年６月以来約１年４か月ぶ