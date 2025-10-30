大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、10月30日の放送に、NTTチーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジストの松原実穂子が出演。被害が報じられている、ランサムウェアによるサイバー攻撃について解説した。 大竹まこと「いまサイバー攻撃というのがけっこう、日本に対しても行なわれています。こう