円売り優勢、日銀の早期利上げ観測後退でドル円１５４円乗せ＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円売りが継続している。前日の米ＦＯＭＣで１２月利下げ観測が後退したことがドル買いに、そして本日の日銀決定会合を通過して円売りが強まっている。ドル円は両面から買いが強まっており、ロンドン昼にかけて154円台乗せへと高値を伸ばしている。今年２月以来の高値水準となっている。ロンドン朝方の植田日銀総裁会見では、