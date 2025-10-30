◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）テレビ朝日系で中継された日本シリーズ第5戦で阪神の前監督の岡田彰布オーナー付顧問（67）が解説を務めた。阪神は2―2の延長10回から25日の第1戦に先発した村上が中4日で中継ぎ登板。負ければ終わりの状況だけに岡田顧問も「行かないとしょうがないもんね」と理解を示した。さらにこの試合は28日の第3戦で投げたばかりの才木もベンチ入り。