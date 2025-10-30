news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「住宅街に大きな角のシカ2頭出没近くに小学校や病院が」のニュースについてお伝えします。◇◇◇今月29日午前、北海道札幌市の住宅街の一角に現れたのは、大きく鋭い2本の角がはえたシカ。何か物を食べています。さらに、隣にはもう1頭の姿も。午前6時ごろ、目撃者から「角のあるシカ2頭が高架下の緑地にいる」との通報があった。シカが現れたのは札幌市の大通り沿いの空き地。