日産自動車グローバル本社にあるロゴ＝横浜市経営不振に陥っている日産自動車は30日、2026年3月期の連結営業損益が2750億円の赤字になるとの見通しを発表した。トランプ米政権による自動車関税の影響が2750億円分含まれるほか、自動車向け半導体の供給懸念を織り込んだという。純損益については経営再建計画に関する費用を算定中だとして、開示を引き続き見送った。営業損益が赤字に転落するのは21年3月期以来、5年ぶりとなる