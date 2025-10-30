女性が働きやすい職場は、子育て中のママにとっては理想的な環境ですよね。ただ、独身の女性にとっては、子どもを理由に早退や欠勤されるのを迷惑だと感じる人がいるのも事実です。今回は、子持ち様にイライラしていた女性がママになって子育ての大変さを痛感した話をご紹介いたします。ママになってわかったこと「以前、職場にいる子持ち様に対して、すぐに休んだり遅刻したりするから、仕事のしわ寄せが全部こっちにきてすごくイ