10月29日、元NMB48で現在はプロデューサーとして活動する山田菜々がXを更新。自身が手がける8人組アイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」（以下・すべきみ）のメンバーが事故に遭ったことを報告した。「山田さんは《このたびはご心配をおかけして申し訳ありません》と謝罪を投稿しました。それによると、グループは前日28日に東京・渋谷のライブハウスSHIBUYA WWWXで開催予定だったイベント『Blue Color Palette WWWX SP