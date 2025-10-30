“ビッグバン”は、早くも臨戦態勢に入っているようだ。プロボクシング前WBC・IBF世界バンタム級王者を返上し、スーパーバンタム級に階級を上げた中谷潤人が10月27日、自身のXの投稿。ひと回り大きくなったバキバキの体をアップし、「122」と書き込んだ。この数字は、スーパーバンタム級の55.34kg＝122ポンドのこと。バンタム級の53.52kg＝118ポンドからわずか1.82kgしか増量していないが、筋肉量は格段に増えたように見える。