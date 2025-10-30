NEK!が11月26日に1stアルバム『MEME』をリリースすることを記念し、タワーレコード渋谷店にて初のインストアイベントを11月29日に開催することが発表された。今回発表されたイベント内容は、アコースティックライブとCDサイン会。参加には、『MEME』の初回盤A、初回盤B、通常盤のいずれかをタワーレコード渋谷店3Fもしくは新宿店・池袋店・町田店で購入した方に先着で配布される、「イベント入場引換券」と「CDサイン会参加券」が