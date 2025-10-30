BE:FIRSTが、初のベストアルバム『BE:ST』リード曲「I Want You Back」のDance Practice映像を公開した。今回公開された映像では、リスペクト溢れるダンスパフォーマンスを定点で楽しむことができる。ダンス、音楽の楽しさが伝わってくるようなBE:FIRSTのパフォーマンスに注目だ。＜BE:FIRST / I Want You Back -Dance Practice-＞◾️ベストアルバム『BE:ST』2025年10月29日（水）リリースレーベル：B-ME特設サイト：h