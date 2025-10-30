ボートレース若松のミッドナイトボートレース「BOATBoyカップ」が、31日に開幕する。今期もあと一日。A2級のボーダー上にいる中野夢斗（29＝愛知）が一走入魂の勝負駆けとなる（前検日時点の今期勝率が5.48で、29日現在のA2級推定ボーダーは5.48）。「しびれますね。前検は、水面の景色とか確認する事が多く、余裕がなかったですね」大事な一走を迎えるのは初出場となる若松。スタートが難しいレース場で、初戦のインは楽