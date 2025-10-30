キッズオーディションのダンスレッスンで懸命に努力する子どもたちの姿に、番組MCを務める2児の父・おぎやはぎ矢作兼と3児の父・アンタッチャブル山崎弘也が涙腺崩壊寸前となる場面があった。【映像】矢作とザキヤマが涙腺崩壊寸前となったシーン“しなこ”らを手掛けるあぃりDXがプロデューサーを務めるキッズグループオーディション番組『Amazing Kids Audition』#4が10月30日に放送された。応募資格は5〜10歳（応募時点）で