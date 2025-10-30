神奈川県庁（資料写真）県は３０日、インフルエンザの流行注意報を発令した。県が定点観測している医療機関で２０〜２６日の１医療機関当たりの患者報告数が１１・８８人となり、流行注意報の基準（１０・０人）を超えた。昨シーズンより２カ月近く早い。保健所単位の地域別では、厚木保健福祉事務所管内が２４・３８人で最多。以降は川崎市（１５・６３人）、横浜市（１１・０７人）、平塚保健福祉事務所管内（１０・４３人）