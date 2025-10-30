◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）１勝３敗と後がない阪神と日本一まであと１勝のソフトバンク、両者の意地がぶつかる好ゲームは９回で勝負がつかず今シリーズ初の延長戦に突入した。阪神は２回、坂本誠志郎の安打で先制すると、５回には佐藤輝明が５戦連続打点をマーク。貴重な追加点を挙げた阪神が試合を決めると思われたが、ソフトバンクは柳田悠岐外野手が８回に起死回生の同点