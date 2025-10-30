◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神―ソフトバンク戦が30日に行われ、村上頌樹投手（27）が5番手で延長10回からマウンドに上がった。二塁・中野の失策が絡み、2死一、二塁とされたが、栗原を左飛に抑えて、無失点で切り抜けた。だが、悪夢は延長11回だった。先頭・野村に痛恨の勝ち越し弾を許した。ソフトバンクが3勝で王手をかける中で