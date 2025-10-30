31日、準決勝が行われる全国高校サッカー選手権の県大会。番組ではベスト4入りした高校を紹介します。31日は夏に続き県大会制覇を目指す都市大塩尻と去年準優勝で涙をのんだベスト4唯一の公立校、市立長野です。【東京都市大塩尻】準決勝に向けて熱の入った練習を行っていたのは5年連続のベスト4進出を果たした東京都市大塩尻。チームとしては2018年以来、7年ぶりとなる全国大会出場を目指しています。東京都市大塩尻