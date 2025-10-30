◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神ーソフトバンク（2025年10月30日甲子園）日本シリーズ第5戦は2―2で延長戦に突入した。日本シリーズの開催要項で、延長戦は12回まで。同点の場合は引き分けとなる。仮に第8戦以降を迎えた場合、延長回の制限はなく行われる。ソフトバンクが3勝1敗とリードした第5戦は0―2の8回、柳田が左翼に同点2ラン。そのまま延長戦に入った。