囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の挑戦者決定トーナメント決勝三番勝負第１局が３０日、東京都千代田区の日本棋院で行われ、午後９時４分、Ｓリーグ２位の許家元九段（２７）がＳリーグ優勝の芝野虎丸十段（２５）に１８２手までで白番中押し勝ちした。第２局は１１月３日に同所で行われる。決勝は変則三番勝負でＳリーグを制した芝野十段に１勝のアドバンテージ