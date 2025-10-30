スーパーの「成城石井」は、販売している菓子について、一部の商品に虫が混入していたことがわかり、およそ3万個を自主回収すると発表しました。対象となるのは、「成城石井 落花生つくね」「小林商事 落花生つくね はねだし」の2種類です。成城石井によりますと、購入した客から虫が混入しているとの連絡をうけ社内調査を実施したところ、他の商品にも虫が混入している可能性が否定できないと判断し、自主回収に踏み切りました。