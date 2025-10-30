石川県能美市内の住宅地で30日夜、クマの目撃が相次ぎました。これまでのところけが人は確認されていませんが、付近では30日朝もクマの目撃情報があり、市や警察が注意を呼びかけています。30日午後7時ごろ、能美市牛島町の住宅の庭で「目の前にクマがいる」と、この家に住む人から市に連絡がありました。クマは体長およそ1.2メートルで、すぐに逃げて行ったということです。およそ40分後には、500メートルほど離れた能美市佐野町