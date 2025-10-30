「Japan Mobility Show 2025」のTOKYO GX ACTIONブース東京都は、10月30日〜11月9日の期間に東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」において、グリーントランスフォーメーション（以下、GX）の取り組みを加速させるプロジェクト「TOKYO GX ACTION」のブース（東7ホール E7211）を初出展する。あわせて、都民一人ひとりのGXアクションへの参加を促進するため、生成AIを搭載したデジタルスタンプラリーを10月30日