アルビレックス新潟は30日、翌31日に予定していたトップチームの一般向け公開練習を非公開とし、ファンサービスも中止すると発表した。クラブの発表によると、クラブハウス付近（北蒲原郡聖籠町東港）でクマの出没が確認されたという。現在、新潟県内には「クマ出没特別警報」が発令されており、クラブは安全を最優先としたうえで、10月31日の公開練習を非公開とし、ファンサービスの実施も見送ることを決定した。なお、トレ