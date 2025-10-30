◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦東邦ガス3―2三菱重工West（2025年10月30日京セラD）東邦ガスが4番・若林俊充のサヨナラ打で、出場2大会連続の初戦突破を決めた。2―2の9回1死一、三塁から左前適時打。入社10年目を迎えた左打者は「予選でも打てず、チームに迷惑をかけたが、大事な場面で打てて少しは貢献することができました」とホッとした表情を見せた。1点差に迫った7回には同点の三塁内野安打を放つなど4